Foi divulgado nesta quarta-feira (28/8) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que a família de Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, armou uma emboscada para ela na sexta-feira (23/8), dia em que foi registrado seu desaparecimento. A motivação seria financeira, uma vez que a madrasta havia feito um empréstimo no nome do marido no valor de 40 mil que foram gastos com jogos de aposta ilegais, celulares e outros bens.





Magna foi encontrada morta em uma cisterna na casa de seu pai, no bairro Candelária, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (27/8). No mesmo dia, a madrasta e quatro de seus filhos (dois homens e duas mulheres) foram presos em flagrante.





Briga por dinheiro





Em março deste ano, a madrasta de Magna, de 54 anos, levou o marido, de 74 anos, até uma agência bancária e pegou um empréstimo no nome dele no valor de cerca de R$40 mil. A mulher também fez uso da aposentadoria do idoso, totalizando um gasto de R$50 mil em pouco mais de três meses, deixando a conta negativada. R$5 mil teriam sido gastos com jogos de aposta e outros e outros R$4 mil com celulares.





Na última semana, Magna tomou conhecimento dos gastos, e teria confrontado a madrasta e a irmã que têm acesso às contas do pai. Outra irmã apaziguou a briga, e a vítima foi embora da residência. A emboscada teria sido armada, inicialmente, para quinta-feira (22/8), quando uma das irmãs - a que apaziguou a situação - enviou mensagem à Magna dizendo que tinham o dinheiro para ressarcir o que foi gasto, pedindo que ela fosse buscar a quantia. Essa primeira tentativa de atrair a vítima não foi bem sucedida.





Na sexta-feira (23/8), a mesma irmã ligou para Magna dizendo que o pai estava passando mal e com febre, pedindo que ela fosse até a casa para levá-lo ao hospital. Depois de deixar a filha de 3 anos na escola, a vítima foi até a casa do pai, de onde não saiu mais. O marido de Magna, Tiago Arlei Alves, de 22 anos, estranhou a demora da esposa e registrou o desaparecimento.





Desaparecimento





Alertados do desaparecimento de Magna, a Polícia Civil acompanhou seu rastro digital. O celular mostrava uma viagem de Uber para a resistência do pai às 14:28, e um último acesso ao WhatsApp às 15h.





Às 17:27, foi registrada a última localização do aparelho. A PCMG acredita que um dos autores do crime desbloqueou o celular da vítima, que já estava morta, e o aplicativo da Uber já estava aberto. As câmeras de segurança da rua mostram que Magna não saiu da casa em nenhum momento.





Nos primeiros dias, a família se mostrava, para a polícia e para o marido da vítima, preocupada com o desaparecimento de Magna. Entretanto, realizaram um churrasco no domingo na parte da frente da casa, o que chamou a atenção dos vizinhos. A polícia acredita que estavam comemorando o assassinato.





Autorizados pelo pai da vítima, policiais foram até a residência fazer buscas na terça-feira (27/8). Em determinado momento, a madrasta estava em uma ligação telefônica e disse “a polícia está apurando a morte da Magna”. A fala levantou suspeitas, uma vez que a mulher ainda era considerada desaparecida.





A madrasta e as filhas seguiram firmes na narrativa que Magna tinha ido até a casa no dia que desapareceu, mas que havia ido embora.





A PCMG analisou uma área com cimento fresco e sobreposto com ripas de madeira no fundo da propriedade. Ao abrir, descobriram a cisterna de sete metros de profundidade e o corpo de Magna, já em estado de decomposição.





Segundo a Polícia Civil, acredita-se que Magna foi morta a facadas pelo irmão, que também aplicou golpes de machadinha na cabeça da vítima. Os sinais de violência no corpo apontam que o crime foi cometido com muita raiva por parte do autor, uma vez que a cabeça estava quase totalmente decepada.





Relação de longa data





A madrasta se relacionava com o pai de Magna desde 2015. A relação começou profissionalmente, uma vez que ela era cuidadora do idoso, e depois se casaram.





Ao longo dos anos, os quatro filhos da madrasta foram morar no lote onde ocorreu o crime. Atualmente o pai apresenta sinais de demência, alternando entre momentos de lucidez e delírio, conforme divulgado pela PCMG. Não há informações de quando o estado de demência teve início nem o que teria provocado o quadro.





A madrasta ainda tem outros dois filhos que têm passagem na polícia por tráfico de drogas.