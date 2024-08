A arma do crime foi encontrada enterrada em um monte de britas. Com ela, foram apreendidas munições e uma substância ilícita semelhante ao crack

Um jovem de 20 anos foi assassinado com dois tiros que teriam sido disparados pelo próprio primo em Itanhomi, no Vale do Rio Doce. A vítima, Marcos Vinícius de Almeida, teve sua casa invadida nessa terça-feira (27/8) pelo suposto autor dos disparos, de 23 anos, que estava acompanhado por outro jovem.



De acordo com o relato dos familiares que testemunharam o crime à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os suspeitos estavam cercando Marcos há muitos dias e passaram a noite espreitando a vítima. O primo de Marcos já o teria ameaçado e agredido fisicamente.





Os disparos foram presenciados pelos avós e tia da vítima e do autor, que acionaram a Polícia. Após ser atingido, Marcos ainda tentou fugir para o terraço, mas não resistiu aos ferimentos e caiu, tendo a morte constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Os dois suspeitos fugiram e imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que um dos autores deixou o local do crime, entregando a arma para um suposto coautor. Durante a operação, a polícia conseguiu identificar e localizar os envolvidos.





A arma do crime foi encontrada enterrada em um monte de brita. Com ela, foram apreendidas munições e uma substância ilícita semelhante ao crack.





A Polícia Civil de Minas Gerais foi procurada pelo Estado de Minas e ainda não se pronunciou.

