Com previsão de tempo frio e seco para mais uma semana, Belo Horizonte atingiu a marca de 115 dias sem chuva. É o maior período de estiagem registrado nos últimos treze anos. Até este ano, o maior período sem chuvas ocorreu entre junho e setembro de 2019, quando a cidade ficou 113 dias sem precipitações. A última vez que choveu na capital mineira foi dia 19 de abril, no outono.

A causa da seca prolongada é um fenômeno climático conhecido como bloqueio atmosférico, típico do outono e inverno. Durante essa época, a umidade atmosférica na região Sudeste do Brasil, assim como em outras áreas tropicais, costuma ser baixa, e a escassez de chuvas é uma característica normal desse ciclo, segundo especialistas.

Devido à massa polar de ar frio, o tempo permanece limpo e firme, e a previsão é que continue sem chuvas até setembro. "Essa massa dificulta a formação de grandes nuvens. Não há condições de chuva para as próximas semanas, e os níveis de umidade do ar, durante a tarde, vão ficar muito baixos em grande parte do estado, em torno dos 20%", explica a meteorologista do ClimaTempo, Josélia Pegorim.

O índice de umidade é motivo de alerta, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda níveis entre 50% e 60%. Níveis abaixo desse percentual podem oferecer riscos à saúde.

Segundo a meteorologista, a Região do Vale do Jequitinhonha é a única que deve receber um alívio. "O vento marítimo consegue levar umidade, então o dia será de sol, mas com muitas nuvens", afirma. Além dessa exceção, não há indicativo de chuva em todo o estado do dia 14 ao dia 27 de agosto.

Baixa umidade e recomendações

Desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça são riscos comuns a saúde nesta época. Para o meio ambiente, o tempo seco também representa perigo, podendo aumentar o risco de incêndios florestais. Confira abaixo algumas recomendações da Defesa Civil de BH:

- Hidrate-se durante o dia;



- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;



- Evite frituras;



- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;



- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;



- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;



- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;



- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Previsão para a semana em BH

Na capital mineira, a previsão para terça-feira (13/8) é de céu claro a parcialmente nublado, com frio e tempo seco durante a tarde. A temperatura mínima prevista para Belo Horizonte é de 10°C, enquanto a máxima deve chegar a 28°C. A umidade relativa do ar mínima ficará em torno de 20% à tarde.

Na quarta-feira (14/8), há possibilidade de um novo recorde de frio em Belo Horizonte, com previsão de mínima de 9°C. O Dia dos Pais (11/8) registrou o frio mais intenso de 2024 na capital mineira, com a temperatura caindo a 9,5°C, 0,5°C abaixo do recorde anterior. A sensação térmica foi inferior a 0°C.

Na quinta-feira (15/8), os termômetros devem variar entre 12°C e 28°C. Na sexta-feira (16/8), devem ficar entre 12°C e 29°C. "Esse friozinho pela manhã vai diminuindo, mas ainda persiste, pois é uma característica do nosso inverno, independentemente da atuação da massa de ar frio", reitera a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes.

Seca em Minas

Ao menos 135 cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência devido à seca, de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais. O estado de emergência nesses municípios é resultado de um decreto estadual, que visa viabilizar verbas estaduais para enfrentar a estiagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com o decreto federal estão os municípios Araçuaí, Baldim, Bertópolis, Bonfinópolis de Minas, Brasília de Minas, Buenópolis, Cachoeira de Pajeú, Capelinha, Carlos Chagas, Coração de Jesus, Diamantina, Divisa Alegre, Felício dos Santos, Formoso, Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Janaúba, Jenipapo de Minas, Joaíma, Lagoa dos Patos, Lassance, Malacacheta, Matias Cardoso, Montes Claros, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Poté, Resplendor, Rubim, Salinas, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São João da Lagoa, Senador Modestino Gonçalves, Três Marias e Várzea da Palma.