Agosto começou nessa quinta-feira (1°) e a chegada do novo mês traz a esperança de que volte a chover em Belo Horizonte. Há 105 dias não chove na capital mineira e de acordo com a meteorologista Andrea Ramos do Instituto Nacional Meteorologista (Inmet) o cenário de tempo seco deve se manter em BH e na maior parte de Minas.

"Até 6 de agosto sem chuva em Minas. Já na semana do dia 7 até 13 de agosto, vai ter uma chuva na parte Sudeste de Minas. Não há indicativo de chuva do dia 14 até o dia 27 em todo o estado", afirma a meteorologista.

Neste período de inverno, Andrea diz que a tendência é que durante todo o mês a umidade fique na casa dos 30%. As temperaturas vão ficar acima da média, principalmente, na parte Oeste do estado. Para os próximos dias, a nebulosidade varia em Belo Horizonte, com predomínio do sol. A mínima ficará em 12°C e máxima de 27°C. Não há previsão de chuva para o mês, então, o número de 105 dias sem chuva irá aumentar.

"No ano passado tivemos um ano muito quente e que choveu pouco. Neste ano, a chuva está um pouco abaixo da média, ainda mais que não choveu no outono. Porém, o inverno tem essa característica: estiagem, diminuição das chuvas, baixa umidade. Agosto é sempre mais seco e com pouca possibilidade de chuva", afirma.

Nesta sexta-feira (2), a sensação térmica ficou negativa pelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte. A mínima foi de 12,8°C, com sensação térmica de -1,7°C, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira. Na manhã dessa quinta-feira (1°), fez um pouco menos de frio com a sensação térmica marcando -1,5°C.