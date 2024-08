Um homem, de 33 anos, suspeito de ser chefe do tráfico de drogas nos bairro Tavares e Lagoa dos Mares, em Confins, na Grande BH, foi preso nessa quinta-feira (1º/8). O homem ainda é apontado como um dos autores de um duplo homicídio ocorrido no dia 11 de julho.





Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado na casa do sogro no bairro Povoado Mangabeiras, em Santana do Riacho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Uma denúncia anônima indicou o endereço do homem. No local, a polícia foi recebida pelo sogro do suspeito, que afirmou que o genro estava em um dos quartos com a porta fechada.





Ao perceber a chegada da PM, o homem dispensou uma sacola com 264 microtubos com cocaína, 80 invólucros de maconha e uma balança de precisão nos fundos do imóvel. Os objetos foram recolhidos pelos militares.

O suspeito ainda ofereceu aos policiais um revólver calibre 38 em troca da liberdade. A PM fingiu aceitar a proposta, apreendeu a arma e prendeu o homem. Além disso, uma barra de maconha foi encontrada dentro de um carro parado no fundo da residência.





O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, corrupção ativa e posse ilegal de arma. Em consulta ao sistema, o suspeito tem passagens por ameaça, porte e posse ilegal, homicídio e disparo de arma de fogo.