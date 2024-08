Polícia Militar atendeu a ocorrência no Bairro Mangabeiras

Um homem de 35 anos foi morto em via pública no fim da manhã desta quinta-feira (1º/8) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme registrado no boletim de ocorrência, testemunhas apontaram a vítima como a responsável pelo estupro e morte de uma criança na capital este ano.

A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 10h, quando se deslocou até o Bairro Mangueiras e encontrou o corpo com marcas de perfurações provocadas por arma de fogo.

O irmão da vítima disse aos militares que o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava em situação de rua. Os policiais não haviam identificado até o fechamento da reportagem o suspeito do assassinato.

Uma câmera de monitoramento em um estabelecimento comercial perto do local do crime pode ter registrado imagens do homicídio, o que ainda será apurado pelas autoridades. A Polícia Militar não chegou a levantar de forma preliminar se a vítima tem passagens policiais. Por isso, não há informações sobre o suposto crime de estupro.

Agora, a Polícia Civil, que identificou três perfurações no crânio do homem, vai investigar o caso para apurar se de fato os crimes imputados à vítima procedem e se algum deles motivou o assassinato como forma de retaliação.