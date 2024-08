Um bombeiro militar, identificado como Patrick Leonardo, de 30 anos, morreu em um acidente na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (1/8).

O soldado da corporação, lotado em Vespasiano, na Grande BH, deslocava-se para a casa da mãe — que mora em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha — pilotando uma moto. Ele estava acompanhado da noiva, de 27, quando bateu na traseira de um caminhão na altura do distrito de Chonin de Baixo.

Patrick morreu na hora. A companheira sobreviveu, tendo sido atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Ela não corre risco de morte.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Governador Valadares.