Itens apreendidos durante ação da Polícia Civil em Extrema, no Sul de Minas

Um casal de influenciadores digitais é alvo de investigação da Polícia Civil de Minas Gerais por suposta prática de jogos de azar on-line. Nessa quarta-feira (31/7), o resultado da Operação Smurfing, realizada em Extrema, no Sul do estado, foi divulgado. Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão contra o casal, além do levantamento dos sigilos bancário e fiscal de ambos.







A operação, feita na última sexta-feira (25/7), é decorrente de inquérito policial instaurado há 40 dias, para apurar a conduta do casal que trabalha em sites. A mulher, de 20 anos, é considerada uma influenciadora digital já consolidada, já o suspeito, de 21, estava começando no segmento.





O casal é investigado pela contravenção penal de jogo de azar, divulgação de jogo, além de possíveis crimes contra economia e lavagem de capital. Na ação, foram apreendidos um veículo de luxo, aparelhos celulares, um notebook e diversos artigos de luxo, como bolsas de grifes internacionais. De acordo com a PCMG, as investigações continuam.

Leia também: