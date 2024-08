Um motorista de aplicativo da Uber furtou a compra do mês de uma doméstica nessa quarta-feira (31/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, por volta das 17h, a doméstica, de 41 anos, pediu uma viagem por aplicativo de um supermercado do Bairro Chácaras Tubalina para Monte Hebron, onde mora.

Em relato aos militares, a solicitante da viagem disse que, ao chegarem ao destino, ela pagou a corrida via Pix e desceu do carro juntamente com o filho. A doméstica pediu ao motorista que a esperasse abrir o portão para pegar as compras no porta-malas.

Segundo a vítima, o condutor aproveitou esse momento, arrancou com o veículo, um VW Fox, e foi embora com a compra do mês da doméstica. Três vizinhos testemunharam o episódio. Até o momento o motorista não foi localizado.

Uber se posiciona

Em nota, a Uber informou que "a conta do motorista parceiro foi suspensa da plataforma enquanto são feitas as apurações do caso. A Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei.”