Quem precisar o metrô de Belo Horizonte neste fim de semana terá que esperar mais tempo que o habitual. De acordo com a Metrô BH, concessionária que administra o transporte, as viagens terão intervalo de 28 minutos no próximo sábado (3/08) e domingo (4/08).





A mudança quase dobra o horário normal de intervalo dos trens, que normalmente é de 15 minutos nos fim de semana. O maior tempo de espera, segundo a Metrô BH, será necessário em função da revitalização da rede aérea de alimentação elétrica dos trens entre as estações Horto Florestal e Santa Inês.





Serão realizadas trocas de chaves seccionadoras de energia, substituição de fios de contato, substituição de postes de sustentação.

A concessionária salientou que “a maior parte das intervenções na via são realizadas fora do horário operacional e aos fins de semana, tentando mitigar ao máximo o impacto aos usuários” e pediu desculpas aos usuários pelos transtornos.