A UFMG pediu autorização para a construção de um prédio de cinco andares no Parque Tecnológico BH TEC

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recebeu, nessa terça-feira (30/7), um parecer favorável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para a construção de um prédio de cinco andares no Parque Tecnológico BH TEC. O terreno está em uma Área de Relevância Ambiental (ARA).







Para a construção do empreendimento será preciso retirar 274 árvores que estão no terreno, pelo levantamento arbóreo. Entre elas, 15 são da espécie ipê-amarelo (Handroanthus ochraceus), protegidos pela Lei Estadual 20.308/12.





Em 11 de junho, a universidade apresentou a documentação com o pedido de autorização. Segundo o parecer técnico, como medida compensatória, devem ser plantadas 252 árvores e 1.080 mudas. Já em relação aos ipês, do total levantado a ser compensado (97 mudas), 75 devem ser de mudas de ipê-amarelo catalogadas e identificadas.





Na conclusão, os técnicos da SMMA dão autorização para a ocupação do terreno, mas frisam que, para o corte dos ipês, será preciso análise e aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM).





Stock Car e corte de árvores





Em fevereiro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou o corte de árvores no entorno do estádio Mineirão, na Região da Pampulha, para sediar a pista temporária da Stock Car. A corrida acontece entre 15 e 18 de agosto.





A etapa, realizada no modelo 'Circuito de Rua', exigiu o corte de 63 árvores das avenidas Rei Pelé, Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal para receber, por cinco anos consecutivos, uma edição anual da corrida.





Como parte das ações ambientais compensatórias, a PBH iniciou o plantio do mesmo número de árvores, com altura entre 2,5 e 6 metros. Entre as espécies escolhidas estão pau-ferro, oiti, saboneteira, ipê-amarelo, sapucaia e ipê-branco.





Em março, duas liminares que suspendiam a supressão de árvores para a abertura de pistas para a prova foram cassadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão foi proferida em favor da PBH pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho.





O Estado de Minas pediu um posicionamento da UFMG a respeito do parecer favorável e aguarda retorno.