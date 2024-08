Uma queda considerável de temperatura pode atingir 227 cidades de Minas Gerais até às 20h desta quarta-feira (31/7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que o declínio seja de 3ºC a 5ºC em cidades das regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes (veja lista abaixo).

A queda da temperatura ocorre depois de um mês do início do inverno, que registrou temperaturas mais altas, o que é atípico para o período. Os episódios de frio, no entanto, serão curtos e as temperaturas devem voltar a subir em agosto.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o centro de alta pressão migratório (massa de ar frio), que atua nas imediações do litoral de Santa Catarina favorece o transporte de ar frio e úmido em direção à Região Sudeste.

“Este ar frio chega de forma indireta e causa o declínio de temperatura, observado principalmente no centro-sul e leste de Minas. As temperaturas devem permanecer amenas até a sexta-feira (2/8), elevando-se gradativamente a partir do fim de semana”, explica a especialista.

Ao todo, 26,6% do estado encontra-se sob alerta amarelo, quando há perigo potencial para a condição climática. Segundo Anete, o declínio é considerado normal, tendo em vista a intensidade fraca da massa de ar frio.



Cidades que podem ter queda de temperatura nesta quarta (31/7):

