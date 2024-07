O cenário de tempo seco e sem chance de chuva continua em Belo Horizonte nesta quarta-feira (31). A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que o dia será de céu claro pela manhã e à tarde, com baixa umidade relativa do ar entre 12 e 17 horas. Se a previsão se confirmar, a capital mineira completará 104 dias sem precipitação hoje.

Há previsão de aumento da nebulosidade com rajadas de vento ocasionais, a partir da noite, devido ao deslocamento da frente fria. A temperatura mínima pela manhã na capital mineira foi de 13°C, a máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde.

Em Minas, a quarta-feira (31/7) é de aumento de nebulosidade em grande parte do estado devido à intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca em pontos isolados da faixa Leste de MG.

Nas demais regiões, haverá melhora nos índices de umidade e aumento da nebulosidade, levando a ligeiro declínio das temperaturas máximas. No Triângulo Mineiro, baixos índices de umidade ainda serão observados em localidades isoladas.