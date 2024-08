A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (1º/8) que um homem de 35 anos foi preso sob suspeita de ter estuprado as três filhas, de 12, 15 e 16 anos, no município de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste do estado.

“As investigações tiveram início após as vítimas [filhas do suspeito] relatarem os abusos sofridos às professoras e ao Conselho Tutelar. Questionado, o homem confessou os crimes”, disse o delegado do caso, Weslley Castro.

A prisão aconteceu durante a operação, intitulada Infância Protegida, deflagrada na última segunda (30/7), e que resultou também na identificação, em Divinópolis, de dois homens que teriam armazenado e compartilhado conteúdo de pornografia infantil.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências dos indivíduos, nos bairros Alto São João de Deus e Dona Rosa, foram apreendidos dois notebooks, celulares e diversos pen drives contendo materiais pornográficos.

O suspeito de 39 anos confessou o crime, mostrou os arquivos e foi preso em flagrante. O outro, de 36, ainda é procurado.

Conforme Gustavo Paolinelli, delegado da Polícia Federal, a instituição policial desenvolve rondas virtuais e recebe informações de organismos internacionais quando há circulação de imagens contendo pornografia infantil. “Recebemos essas imagens, fizemos o devido tratamento, analisamos e encaminhamos para a Polícia Civil realizar o trabalho”, pontuou.

Cresce número de estupros no Brasil

Os estupros no Brasil aumentaram 6,5% no ano passado em comparação a 2022, com uma média de um caso a cada seis minutos, segundo um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicado em 18 de julho.

Conforme o documento, houve aumento de 91,5% no número de estupros em relação aos índices de 2011, e uma elevação praticamente ininterrupta nos últimos 13 anos.

Das vítimas, 88,2% são mulheres e 61,6% são menores de 14 anos. Os agressores dos menores são familiares em 64% dos casos.