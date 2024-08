Uma segunda vítima do fisioterapeuta de 31 anos, preso nessa quarta-feira (31/7), prestou depoimento à Polícia Civil esta semana. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma mulher grávida em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.







Com a divulgação do caso, a mulher, de 59 anos, se dirigiu à Delegacia da Mulher para relatar que havia sido abusada pelo mesmo homem. Segundo a delegada Karina Resende Oliveira Vorcaro, da Regional de Polícia Civil em Nova Lima, a vítima havia sofrido um AVC e fazia sessões de fisioterapia para reabilitação dos movimentos entre 2020 e 2021.





O fisioterapeuta atendia apenas em domicílio na época e teria se aproveitado da situação para praticar os abusos em diversas ocasiões. A mulher, casada, relatou que não denunciou antes por medo da exposição.





“A vítima na época não teve coragem de denunciar, mas como o caso veio à mídia na semana passada, ela se sentiu confortável em ir à delegacia”, afirma Vorcaro. “A gente trabalha com a hipótese de ter mais vítimas, já que a divulgação de casos deste tipo encoraja novas denúncias”, completa.





Diante do novo relato, o médico foi conduzido a prestar depoimento e em seguida foi efetuado o mandado de prisão preventiva.





Relembre o caso





Na última quarta-feira (24/7), uma mulher de 24 anos e grávida de 3 meses, compareceu a uma consulta de fisioterapia com o homem por encaminhamento de um obstetra para tratar dores na lombar no posto de saúde localizado no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Durante o atendimento, o suspeito baixou as calças da mulher, introduziu o dedo e lambeu partes íntimas dela. Ele ainda teria tentado beijá-la e convidá-la para um encontro.

A mulher foi acolhida por uma amiga, que a levou de carro para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Nova Lima, onde foi atendida e recebeu apoio das equipes de assistência social e psicologia. O registro policial foi feito na quinta-feira (25/7).





O fisioterapeuta é contratado pela Prefeitura de Nova Lima há dois meses. O órgão suspendeu a agenda do suspeito tão logo tomou conhecimento das acusações. Em depoimento, o fisioterapeuta nega qualquer prática indevida e afirma que as sessões de fisioterapia aconteceram sem nenhuma intercorrência.





O fisioterapeuta já foi conduzido à delegacia por suspeita de tráfico de drogas, roubo e direção perigosa quando tinha 19 anos. O inquérito está em andamento.





“As investigações ainda correm, provavelmente a gente vai finalizar e encaminhar na próxima semana. Ele pode ser indiciado pelo crime de abuso sexual”, declara Vorcaro.