Motorista perde controle de caminhão e cai de ponte na BR-040

Um caminhão caiu de uma ponte após o motorista perder o controle do veículo na rodovia BR-040, em Paracatu, no Noroeste do estado, nesta quinta-feira (1/8). O condutor se feriu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita que o homem tenha dormido ao volante.

O motorista despencou de um altura de 10 metros. Antes, ele invadiu a faixa contrária da rodovia, bateu na mureta e caiu nas águas.

Apesar dos ferimentos, o motorista nadou até a margem do rio e conseguiu se salvar.





O caminhão baú ficou submerso.