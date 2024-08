A Prefeitura de Uberlândia usa um mapa de calor para apontar os locais com menor cobertura vacinal contra a coqueluche no perímetro urbano. A cidade não tem casos da doença, mas nesta semana foi iniciada uma busca ativa dos públicos prioritários em atraso para ampliar o espectro vacinal. Atualmente, cerca de 3,5 mil pessoas foram identificadas como faltosas.

Entre os alvos estão crianças com menos de 6 anos, mulheres a partir da 20ª semana de gestação e puérperas que não se vacinaram durante a gestação. O mapa de calor ajuda na busca mais rápida desses públicos para atualização do cartão de vacinas.

O levantamento indicou, entre crianças, faltosos em bairros como Tubalina, Presidente Roosevelt, Luizote de Freitas, Patrimônio, Aclimação, Morumbi e Alvorada. Já as gestantes sem o imunizante foram localizadas em bairros como Tocantins, Jardim Brasília e Martins.

A ação, que acompanha as diretrizes da nota técnica n° 70/2024 do Ministério da Saúde, integra as ações preventivas do município para garantir a proteção da população contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização distribuída gratuitamente na rotina da Rede Municipal de Saúde.

No caso da coqueluche, as vacinas disponíveis são a tríplice bacteriana acelular tipo adulto (dTpa), voltada a gestantes, e a pentavalente, aplicada em crianças. Em 2023, a cobertura com a pentavalente ficou em 88,85% e a com a dTpa, em 87,82%.

Uberlândia tem 74 salas de vacina, seja em Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), que funcionam entre 7h30 às 16h30, nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) dos bairros Tibery, Martins, Planalto, Luizote e Pampulha, abertas entre 8h às 21h, e em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), abertas das 8h às 21h, a depender do bairro.