Bandidos invadem casa, arrancam homem da cama e o matam na frente da filha

Um homem de 45 anos foi morto a tiros dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (31/7), em uma fazenda de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. A filha dele, de 18 anos, estava no mesmo cômodo e presenciou o crime.





De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava deitado na cama, conversando com a filha, quando dois homens encapuzados entraram armados no quarto, perguntando pelo apelido da vítima. Ao confirmarem a identidade, puxaram o homem pela camisa e atiraram nele.





A jovem, aterrorizada, levantou-se e encostou na parede com medo de ser atingida. Após o ataque, os criminosos fugiram correndo pela BR-381. A menina informou que não sabia como os homens entraram, mas as portas e janelas da casa estavam abertas.





A vítima foi atingida na cabeça e na coluna. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu, foi levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Civil recolheu 10 estojos e quatro projéteis de munição calibre 380 no local do crime.





A polícia está realizando buscas para identificar os suspeitos e entender a motivação do crime.