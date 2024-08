Dois gatos morreram no incêndio de um prédio na tarde dessa quinta-feira (1º/8), em Itajubá, no Sul de Minas.





O Corpo de Bombeiros encontrou os animais sem vida durante buscas por possíveis vítimas no edifício no bairro Porto Velho. Os militares acreditam que os gatos morreram pela inalação de fumaça quente.





O fogo atingiu o terceiro andar de um edifício. O apartamento foi tomado pela fumaça, mas as chamas se concentraram em um dos quartos.





Os bombeiros forçaram a entrada no imóvel e controlaram o fogo depois de uma hora com 1.500 litros de água.

Os demais moradores foram retirados em segurança preventivamente durante os trabalhos das equipes. Não houve danos estruturais.





A Polícia Militar auxiliou no isolamento do apartamento atingido. Ainda não foi possível determinar as causas do incêndio.