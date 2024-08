A sensação térmica ficou negativa pelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (2), a temperatura mínima foi de 12,8°C, com sensação térmica de -1,7°C, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira. Na manhã dessa quinta-feira (1°), fez um pouco menos de frio com a sensação térmica marcando -1,5°C.

De acordo com a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, além de tempo seco, à tarde. A máxima estimada à tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%. BH está completando 106 dias sem chuva.

Em Minas, a sexta-feira (2/8) deve ter céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Vale do Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida nos vales do Rio Doce, Mucuri e na Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, deve haver névoa seca e podem ocorrer baixos índices de umidade, de 11h às 19h. A máxima esperada é de 33°C no Triângulo Mineiro.