Cidades mineiras registram temperaturas abaixo de 8 °C e ficam entre as 5 mais frias do país

O inverno começa na tarde desta sexta-feira (21/6). A nova estação trará um tempo mais seco e frio em Minas Gerais. É o que revela a previsão do Climatempo. "O fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer do inverno 2024", destacam.



Segundo o Climatempo, o tempo seco vai permanecer no estado, principalmente no Triângulo Mineiro e Noroeste, que poderão passar os meses de julho e agosto sem chuva. "Infiltração marítima pode provocar baixos volumes e chuvas fracas no Leste, principalmente em julho", afirmam.

Por causa da atuação frequente e persistente de bloqueios atmosféricos, que favorecem tempo seco, as temperaturas devem ficar acima da média no Triângulo e Sul de Minas e um pouco acima da média no Noroeste. "Nas demais áreas do estado o ar seco favorece forte perda radiativa durante as madrugadas, e por isso elas tendem a ser mais frias que o normal em muitas áreas, mas as tardes ainda serão moderadamente quentes. Bloqueios favorecem geadas frequentes na Serra da Mantiqueira", ressaltam.

O Climatempo diz que o ar frio polar chega em algumas ocasiões em julho, principalmente na Zona da Mata mineira, mas chegará menos vezes em função dos bloqueios. "Mesmo com o ar frio tendo resistência em avançar, há possibilidade de quedas acentuadas e ondas de frio sobre Minas, com maior risco de geadas comparado a 2023. O ar quente predomina, e muitos dias terão temperaturas acima da média. Setembro tende a ser muito quente e propenso a ondas de calor", informa.



O tempo seco persiste em setembro. Na Grande BH, as chuvas serão de volumes abaixo da média nos três meses. A previsão é que o ar seja mais seco do que em 2023.