O amanhecer foi de muito frio nesta terça-feira (18), em Belo Horizonte e, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o cenário deve continuar. Segundo o órgão, a capital terá hoje céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio à noite.

A temperatura mínima pela manhã foi 13,3°C e a máxima estimada à tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%. Na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital, a sensação térmica foi de 6,2°C, por volta de 1h.



Em Minas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo fica estável nesta terça-feira (18/6), com predomínio de sol em praticamente todas as regiões do estado, por causa da presença de uma grande massa de ar seco. A menor temperatura registrada foi no Sul de Minas, com 4°C, e a máxima esperada é de 32°C, nas Regiões Norte, Triângulo e Zona da Mata.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte teve temperatura mínima de 8ºC e máxima de hoje pode chegar aos 28ºC.