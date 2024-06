Segundo o Inmet, as máximas podem chegar a até 28°C no Sul, Sudeste, Oeste, Região Metropolitana e Campo das Vertentes

A cidade Caldas, no Sul de Minas, foi a mais fria do país nesta segunda-feira (17). Com 4,6°C registrada até as 8h desta segunda-feira (17/6), ficou em primeiro lugar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede as temperaturas das seis cidades mais frias do país. Além de Caldas, outras quatro cidades de Minas Gerais aparecem na lista.





Também no Sul de Minas, Maria da fé fica logo atrás de Caldas na lista. A cidade registrou 5,7°C nesta manhã. O distrito de Monte Verde, no Sul de Minas, Bambuí, no Oeste de Minas e São João Del Rei, no Campo das Vertentes também aparecem na lista. As cidades registraram 7,6°C, 8°C e 8,3°C, respectivamente.





Além de Minas, o Distrito Federal também aparece na lista com a baixa temperatura em Águas Emendadas. Até as 7h da manhã desta segunda-feira, a região registrou 7,6°C. (Confira a lista completa abaixo)

Belo Horizonte também registrou uma manhã fria. Os termômetros da capital chegaram a marcar 13,7°C na Estação Meteorológica da Pampulha. Do outro lado da cidade, na Estação Meteorológica Cercadinho, região Oeste, as temperaturas também ficaram baixas. A estação registrou 13,9°C.





Para o resto do dia, a temperatura deve esquentar um pouco. Segundo o Inmet, as máximas podem chegar a até 28°C no Sul, Sudeste, Oeste, Região Metropolitana e Campo das Vertentes. Já nas outras regiões mineiras, as máximas podem chegar a 32°C.







Confira lista completa





Caldas (MG): 4,6°C

Maria da Fé (MG): 5,7°C

Águas Emendadas (DF): 7,5°C

Monte Verde (MG): 7,6°C

Bambuí (MG): 8,0°C

São João Del Rei (MG): 8,3°C