As Estações de Transferência do Move na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, serão interditadas devido a obras de recuperação do pavimento da avenida a partir desta segunda-feira (17/6). A previsão é que as obras durem até o dia 2 de agosto.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as interdições ocorrerão de forma alternada, garantindo que cada estação somente seja fechada após a reabertura da anterior.

Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob-BH) vão monitorar os locais durante o período das interdições para garantir a segurança e orientação aos usuários. No primeiro dia de interdição, cartazes foram afixados nas estações para orientar os passageiros sobre as alterações.

Logística

A recuperação no pavimento da Avenida Vilarinho será realizada entre as ruas Marcia Carneiro e Hildeu Santos. As intervenções na pista do Move ocorrem das 7h às 18h e na pista mista das 22h às 5h. As entradas de garagem ao longo das interdições serão preservadas para acesso local.

Nos trechos interditados para as obras, as estações de transferência ficarão totalmente fechadas e os ônibus do Move serão desviados para a pista mista, retornando à pista exclusiva após o fim da interdição.

O atendimento aos usuários será realizado pelas linhas 62 (Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais) e 64 (Estação Venda Nova/ Assembleia via Carlos Luz), que irão embarcar e desembarcar os passageiros pela porta à direita nos pontos da pista mista da avenida adjacentes às estações interditadas.

Os usuários das linhas 61 (Venda Nova/ Centro) e 63 (Estação Venda Nova/ Avenida Antônio Carlos) deverão embarcar nas linhas 62 e 64 nesses pontos e realizar o desembarque na próxima estação em operação para continuar seu trajeto.

Cronograma de interdição das estações:

17 de junho a 1º de julho: Estação Minascaixa (Avenida Vilarinho, entre as ruas Edgar Torres e Hildeu Santos Figueiredo), nos dois sentidos;

2 de julho a 9 de julho: Estação Quadras do Vilarinho (Avenida Vilarinho, entre as ruas Cascalheiras e Domingos Grosso), sentido Venda Nova/Centro;