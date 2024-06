Um homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas nesse domingo (16/6) na rodovia MG-255, em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem foi flagrado pelo Grupo Tático Rodoviário com 212 tabletes de maconha dentro de um carro Renault Sandero.

A droga pesa ao menos 194 quilos.

Ainda de acordo com a polícia, a maconha saiu do Mato Grosso do Sul e seguia para a região de Montes Claros, no Norte de Minas.

O condutor do veículo, morador de Montes Claros, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Frutal.