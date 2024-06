Motorista era inabilitado e foi preso em flagrante após ser encaminhado para UPA com ferimentos leves

Um homem de 40 anos foi preso em Passos, no Sul de Minas Gerais, por dirigir embriagado, causar um acidente e tentar fugir na sexta-feira (14/6). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros estacionados e capotou em seguida.

Testemunhas contaram à PMMG que o carro estava em alta velocidade e o motorista aparentava estar embriagado. Ele tentou fugir, mas foi contido por pessoas que estavam no local e acionaram a polícia.

O motorista confessou que ingeriu bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. A PM verificou os sinais de embriaguez no homem, como olhos vermelhos e hálito etílico, e constatou que ele é inabilitado, ou seja, não tem permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, depois de encaminhado para a UPA com ferimentos leves, o motorista foi ouvido na delegacia e foi preso em flagrante por “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.”