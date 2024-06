A perícia da Polícia Civil encontrou 14 cápsulas de munição calibre 9mm no local

Um homem de 54 anos foi executado na noite de sábado (15/6) com 14 tiros na cabeça. O crime ocorreu em Mário Campos, na Grande BH, e o suspeito se passou por um entregador que afirmou ter uma sacola para entregar à vítima.

A companheira do homem contou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que ela e a vítima estavam em casa quando alguém chamou por ele no portão. O homem se vestiu e foi abrir o portão. Pouco depois, a mulher relatou ter ouvido sons de tiro e abriu a janela para ver um homem de capacete branco com uma arma na mão.

O suspeito gritou para que ela fechasse a janela e fugiu após efetuar diversos disparos. A PMMG foi acionada pouco antes das 20h e questionou a mulher sobre possível envolvimento de seu companheiro em crimes ou se ele teria algum desentendimento recente, mas ela afirmou não saber.

Leia também: Trio estrangeiro suspeito de roubar casa de promotor é preso em Contagem

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou 14 cápsulas de munição calibre 9mm no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim e, até o momento, ninguém foi preso.