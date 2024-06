Uma mulher, de 54 anos, morreu em uma queda de carro de ponte de 20 metros de altura na tarde desse sábado (15/6), em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na estrada dentro do povoado de Várzea da Cachoeira, em uma região de fazendas.

O carro Fiat Palio, com placa de Sarzedo, capotou e caiu da ponte. Na hora do acidente, havia cinco pessoas dentro do veículo. Uma passageira, natural de Jequitaí, morreu no local.

Os outros quatro passageiros foram socorridos e levados para a policlínica municipal de Igaratinga para atendimento médico.

Alguns populares foram até no leito do rio para tentar retirar os feridos. As vítimas apresentaram lesões aparentemente leves, sem sinais de fraturas.

Os militares também removeram o corpo da vítima em óbito após a perícia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.