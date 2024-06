Homem morre atropelado na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu ao ser atropelado por um carro no final da madrugada deste domingo (16/6), na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada na altura do km 128. No local, o motorista do carro, de 32 anos, informou que seguia sentido Pouso Alegre para trabalhar quando a vítima apareceu à sua frente.

Ele ainda informou que tentou desviar do pedestre, mas não conseguiu. O condutor afirmou que o tempo estava carregado de neblina na hora do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.

O condutor fez teste do bafômetro, que deu negativo.

A perícia foi acionada e removeu o corpo da vítima, de aproximadamente 30 anos. A polícia segue fazendo levantamentos para tentar identificar o homem.