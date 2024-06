Neste sábado, a Copasa realizou o “Reviva no Parque”, uma ação de conscientização ambiental no Parque Ecológico da Pampulha. Foram 85 colaboradores do Programa Voluntários da Copasa para guiar o público de aproximadamente 3 mil visitantes para desfrutar de várias atrações que fazem parte do Reviva Pampulha.

O objetivo da iniciativa é mostrar para a população ao redor da Pampulha a importância da adesão à rede coletora de esgoto e a destinação correta de resíduos sólidos, uma vez que a educação ambiental da comunidade do entorno é fundamental para o sucesso do programa.

“Essa mobilização é uma oportunidade para os voluntários da Companhia apresentarem o nosso trabalho para a comunidade, e também para os familiares e amigos, numa demonstração de que nós, empregados da Copasa, entendemos a importância da Pampulha e, por esse motivo, a gente atua direta e voluntariamente para a preservação de um bem muito valioso para todos nós, que é a água”, destacou Leonardo Brito, assistente socioambiental da Copasa.

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer a Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF-Pampulha), que fica ao lado do parque. A estação tem como objetivo tratar a água que chega dos córregos Ressaca e Sarandi, responsáveis por aproximadamente 70% da água que deságua da Lagoa. A unidade trata 65 milhões de litros de água por dia, e retira mensalmente mais de 25 toneladas de resíduos sólidos durante o processo de tratamento na estação.

“Acho muito bacana esta mobilização realizada pela Copasa. A população local precisa mesmo participar e conhecer ações incentivadoras como essa”, afirmou Fernando Antônio, que participou da visita guiada com sua família.

O parque também recebeu os alunos da Escola Estadual Deputado Simão da Cunha, do bairro Novo Progresso, em Contagem, para conhecerem o caminho da água do córrego Sarandi, desde a sua nascente até a ETAF-Pampulha. Essa visita faz parte do Programa Chuá - Educação Sanitária e Ambiental da Copasa.

Além disso, o “Pipinha”, veículo que funciona como uma espécie de bebedouro ambulante, foi disponibilizado durante o evento para que os visitantes pudessem se hidratar, assim como a Agência Móvel da Copasa, unidade de atendimento itinerante da empresa, para aqueles que quisessem solicitar serviços.