Condutor do carro contou que o acidente aconteceu no momento em que ele tentava fazer uma ultrapassagem

Um homem, de 53 anos, e uma mulher, de 82, morreram em uma batida frontal entre carro e caminhão nesse sábado (15/6), na MGC-354, em Presidente Olegário, Região Noroeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do caminhão, de 54 anos, relatou que seguia na rodovia sentido Patos de Minas quando o condutor do carro Volkswagen Parati, que seguia no sentido oposto, invadiu a contramão para tentar ultrapassar uma carreta.

Ao perceber o caminhão na pista contrária, o condutor do carro tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão do lado direito do caminhão com o lado direito da Parati.

O condutor do caminhão, que era o único ocupante do veículo, não se feriu e dispensou atendimento médico.

Dois ocupantes do veículo Parati, que estavam no banco do passageiro dianteiro e traseiro, morreram no local.

O condutor do veículo Parati, de 58 anos, que apresentava inchaço na face, olhos avermelhados, dores pelo corpo e fratura no joelho direito e outra passageira, de 60 anos, que apresentava dores generalizadas pelo corpo, foram socorridos para o hospital regional em Patos de Minas.

No Hospital Regional, o condutor da Parati, informou que seguia sentido BR-040 quando tentou ultrapassar uma carreta e ocorreu o acidente.

Os dois veículos, que estavam regulares, tiveram danos generalizados. Os dois motoristas fizeram testes do bafômetro, que deram negativo.

A perícia da Polícia Civil compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.