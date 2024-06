Caminhoneiro ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente entre caminhão e carreta na noite dessa sexta-feira (14/6), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 207, na entrada da ponte do Rio Grande. O caminhão baú, que seguia sentido São Paulo, bateu na traseira da carreta, que trafegava no mesmo sentido.

O condutor da carreta não ficou ferido. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens da cabine e morreu no local do acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.