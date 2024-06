Um homem de 21 anos, apontado como gerente de um ponto de tráfico de drogas, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (14/6), na Vila Marimbondo, Bairro Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado já sem vida, caído no chão com uma grande poça de sangue ao redor do corpo. O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Uma testemunha anônima relatou que o jovem trabalhava como gerente de um ponto de tráfico de drogas pertencente ao traficante conhecido como Gagaia. Antes disso, ele atuava em outro ponto, na mesma região, de traficante conhecido como Japão e deixou uma dívida financeira.

A testemunha ainda aponta que a dívida motivou o assassinato da noite de ontem.

A Polícia Militar informou que o jovem tem ao menos 12 passagens por desacato, ameaça, tráfico de drogas, dano, furto e roubo.

A perícia recolheu diversas cápsulas deflagradas de calibre 9mm do local do crime, mas não soube precisar quantos disparos atingiram a vítima. O corpo foi removido pelo rabecão e o caso será investigado.