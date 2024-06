A idosa teria sido mordida no rosto, pescoço e braço por um cachorro da raça pitbull

Uma idosa de 62 anos foi atacada por um cão da raça pitbull nesta sexta-feira (14/6) no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. Testemunhas disseram aos policiais que o tutor andava com o animal solto e sem focinheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher saía da academia quando foi atacada na esquina das ruas Ângelo Rabelo e Mármore. Ela foi mordida no rosto, pescoço e braço. Pessoas que passavam pelo local ajudaram no resgate da idosa, que foi levada para o Hospital João XXIII, na Região Central da capital. Militares foram até a unidade de saúde para tomar o depoimento da vítima.







Testemunhas relataram que, após o ataque, o tutor pegou o animal e fugiu do local sem prestar socorro. Equipes fizeram patrulhamento no bairro para tentar localizá-lo, mas não tiveram êxito. Porém, segundo o boletim de ocorrência, na Rua Mármore há casas com câmeras, que podem ter registrado o ataque e a fuga. A investigação está a cargo da Polícia Civil.