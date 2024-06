De acordo com a PBH, as plantas apresentam problemas como "poda drástica, tronco apodrecido com presença de fungos saprófitas, lesão na base do tronco e queimado, tombamento e morte"

Dois fícus, árvores emblemáticas na Avenida Bernardo Monteiro, na Região Centro-Sul da capital mineira, serão cortados nos próximos dias por apresentarem risco de queda. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as plantas apresentam problemas como “poda drástica, tronco apodrecido com presença de fungos saprófitas, lesão na base do tronco e queimado, tombamento e morte”. Além das plantas que serão suprimidas, outras quatro estão em análise.





Com o início da revitalização da região no entorno da Avenida Bernardo Monteiro, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, a questão sobre a supressão de fícus por mau estado fitossanitário surge novamente. Em 2013, as árvores da região foram severamente acometidas por infestações do inseto conhecido como “mosca-branca-de-ficus”, o que levou à morte de inúmeros exemplares da espécie. Na época, 50 fícus foram cortados.





Com as obras de revitalização, o diretor de gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), Dany Amaral, informou que serão mantidos 23 fícus, mas não serão plantados mais exemplares dessa espécie. Para substituir as árvores que foram retiradas em 2013 por causa da infestação da mosca branca, e as duas que serão removidas esta semana, a revitalização prevê o plantio de 15 jacarandás paulista e 14 jequitibás branco.





Revitalização





A reforma e revitalização do conjunto histórico e paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro, localizada entre as Avenidas Brasil e Professor Alfredo Balena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, serão concluídas em abril de 2025. Inicialmente, o prazo de entrega das obras, que tiveram início em abril deste ano, havia sido estipulado para dezembro de 2024. A alteração decorre da decisão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de realizar a obra por etapas, para evitar maiores transtornos no trânsito da região.





Entre as melhorias previstas estão a troca de piso, bancos, realização de paisagismo, irrigação e instalação de travessias elevadas atendendo às normas de acessibilidade. Para Daniel Toscano, diretor de edificações da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a obra tem dois pilares: sustentabilidade do ambiente construído e sustentabilidade social. “Estamos fazendo uma obra que é a implantação de um projeto arquitetônico totalmente revitalizado do local e que vai integrar todas as pessoas para uma melhor utilização do espaço”, disse.



Estão sendo investidos R$ 2,4 milhões nas obras com recursos próprios da PBH e provenientes do Fundo Municipal de Defesa Ambiental. Os trabalhos serão supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).





As intervenções na Avenida Bernardo Monteiro fazem parte do programa de requalificação “Centro de Todo Mundo” e tem como objetivo valorizar o o conjunto. Apesar de as reformas terem sido iniciadas há dois meses, a discussão sobre o processo de revitalização se desenrola há anos. Desde 2014, havia a promessa de lançamento de um concurso para reforma do local. O edital, no entanto, só foi lançado em 2018, e o vencedor anunciado em maio de 2021. Por sua vez, o projeto foi aprovado em julho de 2023.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa