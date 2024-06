Um trabalhador de 24 anos morreu na manhã desta sexta-feira (14/6) ao ser sugado por uma máquina na fábrica de farinha da Pif Paf em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Militar, a vítima Fabrício da Silva Galvão, trabalhava como operador e acionou o equipamento, que o puxou até o pescoço. O óbito da vítima foi confirmado ainda no local, e o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Viçosa.

Nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros informaram o tipo específico de máquina que o trabalhador operava no momento do acidente. As causas do incidente serão investigadas.

Em nota oficial, a Pif Paf lamentou a morte do funcionário e afirmou que prestou os socorros necessários a Galvão. "A empresa está prestando toda a assistência necessária à família do colaborador e está em contato com as autoridades para prestar todos os esclarecimentos sobre o ocorrido", informou a empresa em comunicado à imprensa.