Print mostra publicação na página do Facebook de Ouro Fino

A página no Facebook da Prefeitura de Ouro Fino, no Sul de Minas, foi hackeada nesta semana. Desde a madrugada da última quarta-feira (12/6), quando a página foi invadida, postagens de conteúdo adulto estão sendo realizadas pelo hacker.





Em nota, a prefeitura de Ouro Fino informou que o hacker removeu os administradores, trocou e-mail e senha e está fazendo todas as postagens. O Facebook foi contatado, mas até o momento negou as denúncias realizadas pela prefeitura.





“O município já tomou as providências necessárias para retomar o controle da página, mas o Facebook ainda não se manifestou e tem, sistematicamente, negado as denúncias feitas contra o conteúdo que tem sido apresentado na página”, explicou a Prefeitura de Ouro Fino.





A administração municipal procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência para que a polícia possa começar a investigação. A página possui 23 mil seguidores. A prefeitura pediu desculpas pelo acontecido.





“O município pede desculpas e paciência aos seus mais de 23 mil seguidores no Facebook. Com certeza teremos uma resposta da justiça e vamos encontrar o hacker ou os hackers que estão prejudicando não só a prefeitura, mas toda a população que usa a nossa página para receber informações e notícias a respeito da cidade. Contamos com a compreensão de todos”, encerrou a nota.





Por enquanto, as postagens da prefeitura estão acontecendo apenas no site ou no I nstagram

Iago Almeida / Especial ao EM