Imagens de segurança mostram o momento do acidente

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o atropelamento que matou uma idosa, de 72 anos, em Itaúna, Região Centro-Oeste do estado. Ela atravessava uma faixa de pedestres na Avenida Jove Soares, no Bairro Nogueira Machado, quando foi atingida por um carro e arremessada para o alto.

O acidente aconteceu no sábado (8/6), contudo, só houve repercussão nesta sexta-feira (14/6) após a família disponibilizar imagens de uma câmera de segurança que contradizem o relato do motorista.



Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo envolvido, um idoso de 76 anos, informou aos militares que estava dirigindo quando a mulher atravessou repentinamente a rua fora da faixa de pedestres e sem observar o fluxo de veículos. Ele afirmou ter tentado frear, porém, não conseguiu evitar a colisão.

No vídeo, é possível ver que a idosa aguarda a passagem de vários carros para, só então, atravessar. Quando já está quase do outro lado da rua, o motorista do carro aparece, causando o atropelamento.





Socorro

A idosa recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Em seguida, foi levada ao Hospital Manoel Gonçalves. Porém, ela morreu no mesmo dia.



A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do atropelamento. Investigadores estiveram na Avenida Jove Soares para coletar imagens e depoimentos de testemunhas. A perícia técnica está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.



O idoso será intimado nos próximos dias para prestar depoimento.

*Lucas Miranda especial para o EM