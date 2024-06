Uma joalheria foi assaltada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quinta-feira (13/6). A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, próxima a outros estabelecimentos do mesmo ramo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o proprietário, de 60 anos, foi abordado por dois homens no momento em que consertava relógios. Um deles tirou uma pistola da cintura e anunciou o assalto dizendo: "Cadê as chaves da vitrine? Passa tudo, ninguém está brincando aqui não".





Os assaltantes levaram joias, correntes, pulseiras e pingentes, fabricados em ouro e prata. A PM não informou o valor do prejuízo.

Os autores do crime se assustaram com uma funcionária que chegava à loja e fugiram em uma motocicleta que estava estacionada na avenida, próxima a um cruzamento.

Leia também: Casal que espancou assaltantes ganhou carro de cantor sertanejo





A Polícia Militar teve acesso às imagens da câmera de segurança e identificou características dos suspeitos. Os dois capacetes esquecidos pelos assaltantes na joalheria foram apreendidos pela corporação.





Furto em shopping

Esse é o segundo assalto a uma joalheria em Uberlândia em menos de uma semana. No último domingo (9/6), uma loja em um shopping no Bairro Morada da Colina foi assaltada depois que o estabelecimento fechou.





Conforme a PM, uma funcionária deixou a loja por volta das 20h40. Depois de um tempo, duas mulheres se aproximaram da vitrine e tentaram abrir a porta. Sem sucesso, a dupla saiu do local. Cerca de 15 minutos depois, um homem consegue invadir a joalheria e furtar as mercadorias.





Nas imagens (veja abaixo), é possível ver o homem de boné colocando luvas na mão e se agachando para abrir os expositores. Ele mexe em algumas gavetas, mas não pega nada. No último compartimento, retira algumas caixas, as coloca em uma sacola e sai da loja.





Dentre os itens furtados estão relógios, brincos, anéis e pulseiras. Apesar da relação de produtos, o prejuízo estimado não foi informado.





Por meio de nota, a administração do Uberlândia Shopping informou que o empreendimento mantém uma política de segurança com equipes treinadas, monitoramento e tecnologias avançadas em prevenção e combate à violência. "Esse foi um fato isolado, que não reflete o dia a dia do shopping, que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações."





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata