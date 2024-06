Nesta semana, os tipos sanguíneos com RH negativos registraram uma queda média de quase 50%, já os com RH positivos estão 30% abaixo do ideal

Nesta sexta-feira (14/6) se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas a data se inicia com um dado preocupante: segundo a Fundação Hemominas, apenas 1,8% dos mineiros é doador. A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que esse percentual fique em 3%.

A data foi criada em 2005 como homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner (1868-1943), imunologista austríaco que descobriu o fator RH e as diferenças entre os tipos sanguíneos.

O baixo número de doadores em Minas é refletido diretamente nos estoques de sangue. Nesta semana, os tipos sanguíneos com RH negativos registraram uma queda média de quase 50%; já os com RH positivos estão 30% abaixo do ideal.





Baixos índices acendem alerta

Os estoques de sangue do Hemominas são divididos em nível crítico, alerta, adequado e estável. Quando o estoque de determinado sangue está em nível crítico, o indicado é que a pessoa com aquele tipo procure o Hemominas o mais rápido possível.

Em nível de alerta, deve-se tentar doar na mesma semana. Se o estoque está em nível adequado, é sugerido que se agende a doação para, no máximo, a semana seguinte. Já quando o nível é estável, é necessário aguardar dez dias para agendar a doação.

De acordo com o Hemominas, os estoques de sangue com índice mais críticos são os do O negativo e A negativo. Já os tipos sanguíneos O positivo, A positivo, B negativo e AB negativo estão em nível de alerta. O tipo sanguíneo B, por sua vez, está em nível adequado. O único tipo em nível considerado estável é o AB+.

Os baixos estoques de sangue podem causar vários problemas, como a não realização de cirurgias e tratamentos necessários, além de colocar em risco a vida de pacientes em situações de emergência.





Direitos de quem doa

Se o doador for funcionário público civil de autarquia ou militar, ele tem direito à dispensa do ponto no dia da doação. Se for CLT, ganha uma folga a cada 12 meses de trabalho. Para isso, é preciso comprovar a doação de sangue. O atestado de doação é fornecido pelo próprio Hemominas.





Quem pode doar?

O doador precisa estar em boas condições de saúde e apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

A doação é limitada a pessoas de 16 a 69 anos. Entre 16 e 17, é preciso estar acompanhado de um responsável legal ou portando uma autorização. A autorização está disponível no site do Hemominas. A partir dos 61, é necessário comprovar ter feito, ao menos, uma doação anterior.





Confira algumas regras básicas de doação





Pesar mais de 50 quilos

Estar bem descansado no momento da doação

Estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições mais gordurosas, deve-se aguardar três horas para efetuar a doação

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação

Não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade

Mulheres, mesmo se menstruadas ou em uso de anticoncepcionais, podem doar





Como doar?

Para doar, é preciso agendar por meio do site do Governo de Minas. A agenda é disponibilizada para os próximos dez dias. Caso ainda haja dúvida a respeito das condições necessárias para doar, o Hemominas disponibiliza uma lista de condições e restrições.

No dia da doação, é preciso chegar com 15 minutos de antecedência. Quem já doou, deve observar o prazo entre doações de sangue. Para homens, são necessários 60 dias de diferença entre uma doação e outra (número de doações é, no máximo, quatro vezes por ano). A mulheres, são 90 dias de diferença entre doações (até três doações no ano).

