Caldas e Maria da Fé, no Sul de Minas, ocupam nesta sexta-feira (14/06) os primeiros lugares da lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que mede as menores temperaturas registradas no país até as 8h. As cidades registraram 2,7°C e 3,8°C, respectivamente.





Além delas, Passa Quatro, no Sul de Minas, também está entre as mais frias. A cidade registrou 6,7°C. Já São João Del Rei, no Campo das Vertentes, aparece na última posição da lista. Os termômetros do município chegaram a marcar 7°C.





Duas cidades do Paraná também registram baixas temperaturas. Com 6,1°C e 6,8°C, São Mateus do Sul e General Carneiro ocupam o terceiro e o quinto lugar. (Confira lista completa abaixo)





Em Belo Horizonte, as temperaturas pela manhã foi de 14°C em medições da estação meteorológica da Pampulha e Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica em Cercadinho ficou em 5,5°C perto das 6h.





O resto do dia na capital fica um pouco mais quente e a temperatura pode chegar aos 27°C. Na região do Campo das Vertentes e Sul de Minas, as máximas durante à tarde podem ficar entre 27°C e 29°C. Nas outras regiões do Estado as máximas podem chegar em 32°C nesta sexta-feira.









Confira a lista completa:





Caldas (MG): 2,7°C

Maria da Fé (MG): 3,8°C

São Mateus do Sul (PR): 6,1°C

Passa Quatro (MG): 6,7°C

General Carneiro (PR): 6,8°C

São João Del Rei (MG): 7,0°C