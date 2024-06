Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos por roubo de carro na noite dessa quinta-feira (13/6), no bairro Alvorada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, chegava em casa quando foi abordada pela dupla que anunciou o assalto e mostrou uma arma de fogo. A vítima saiu do carro Ford Ka rapidamente, fugiu e acionou a Polícia Militar.

Os agentes montaram operação de cerco e bloqueio na região e localizaram o veículo. No momento da abordagem, a dupla não ofereceu resistência e informou que roubou o carro para quitar uma dívida do tráfico de drogas.

Uma réplica de arma de fogo foi localizada no banco do passageiro do carro. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Contagem.