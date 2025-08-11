BH: polícia Investiga série de atentados no Gutierrez; veja o vídeo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A polícia identificou e intimou o comparecimento na 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul, nesta terça-feira (12/8), de um homem suspeito de uma série de atentados a um prédio, no Bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte.

Os atentados consistem em quebrar um dos vidros de fachadas dos prédios. O primeiro deles ocorreu em 16 de maio deste ano. Só se descobriu se tratar de um atentado depois que imagens da câmara de segurança do condomínio foram vistas. Vê-se um veículo branco passando em frente ao prédio, diminuindo a velocidade e arrancando velozmente. Nesse instante, ouve-se também um estrondo.

Em 11 de junho, um veículo sedan escuro passou em frente ao segundo prédio, Edifício Quartzo, à Rua General Andrade Neves e também reduz a velocidade. Nesse momento, ouve-se um barulho de estilhaços.

Em 8 de agosto, um veículo preto, possivelmente um Mercedes Benz, passou na rua Catete e o vidro da fachada lateral do Edifício Residencial Turfa, na rua Turfa 1355, foi estilhaçado.

Dois dias depois, um veículo sedan escuro passa em frente ao Edifício Quartzo, na rua General Andrade Neves, 293, e o vidro da fachada estilhaça novamente. No final do vídeo é possível observar o veículo convergindo à direita na rua Ludgero Dolabela, sentido rua Catete.

Segundo moradores dos prédios, os dois veículos pertencem a uma mesma pessoa, que reside no bairro e tem, também, um Mercedes Benz. Todos quatro atentados ocorreram durante a madrugada.

Cronologia de crimes registrados pela PM

1. 16/05/2025 às 02hs45min

Veículo esportivo branco para em frente à Rua Ludgero Dolabela, 46, e em seguida arranca em alta velocidade. Simultaneamente é possível ouvir um estrondo e o vidro da fachada estilhaçando.

2. 11/06/2025 às 04hs15min

Veículo sedan escuro passa em frente ao Edifício Quartzo, rua General Andrade Neves, 293, e o vidro da fachada estilhaça. No final do vídeo é possível observar o veículo convergindo à direita na rua Ludgero Dolabela, sentido rua Catete. Sem boletim de ocorrência. Foi constatado 15 min de atraso entre o horário da câmera e o horário real.

3. 08/07/2025 às 03hs30min

Veículo preto, possivelmente um Mercedes Benz, passa na rua Catete e o vidro da fachada lateral do Edifício Residencial Turfa, rua Turfa 1355, estilhaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

4. 10/07/2025 às 03hs34min

Veículo sedan escuro passa em frente ao Edifício Quartzo, rua General Andrade Neves 293 e o vidro da fachada estilhaça No final do vídeo é possível observar o veículo convergindo à direita na rua Ludgero Dolabela, sentido rua Catete. Foi constatado 15 min de atraso entre o horário da câmera e o horário real. Conforme informações de moradores, o proprietário do veículo esportivo branco mora no bairro e também é proprietário de um veículo Mercedes Benz, sedan, preto.