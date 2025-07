Homem é preso ao jogar coquetel molotov na casa da ex que dormia com bebê

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o homem que é suspeito tentar matar sua ex-companheira, com que tem quatro filhos, além de danificar dois estabelecimentos comerciais dela.

De acordo com a PM, o homem tentou matar a mulher e um dos filhos, atirando um coquetel molotov na residência onde viviam, no Bairro Paulo VI, na Região Bordeste de Belo Horizonte.

O primeiro ataque aos comércios aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (11/7) e o alvo foi a confeitaria da ex-companheira, que fica próxima à residência dela. O homem foi ao local de carro, quebrou a porta de aço e invadiu o estabelecimento.

Segundo o sargento Aredes, da PM, não satisfeito o suspeito foi a outra loja e atirou um coquetel molotov. A explosão acordou vizinhos, que chamaram a polícia.

Em seguida, o homem foi até a casa onde morou com a mulher e atirou outro coquetel molotov em direção ao quarto do filho recém-nascido do ex-casal, de apenas dois meses. O bebê não estava no cômodo porque a mãe levou a criança para dormir com ela.

A Polícia Militar esteve no local dos ataques e, a partir de informações colhidas sobre o suspeito, os policiais se dirigiram para Juatuba, onde o homem teria um possível um refúgio. Na cidade da Grande BH, os militares conseguiram prender o homem, que é usuário de drogas. Na casa que ele estava foi encontrado outro coquetel molotov, além de maconha e crack.

Drogas e ciúmes

Segundo o sargento Aredes, a motivação do homem para tentar matar a mulher e o filho não seria apenas o fato de estar sob efeito de drogas, mas também a desconfiança dele sobre um suposto envolvimento da ex-companheira com um traficante, o que ele não estaria aceitando.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Barro Preto. A Polícia Civil vai dar continuidade às investigações sobre o caso