Homem anuncia 'surpresa', invade loja da ex e furta iPhone e roupas

Um jovem de 25 anos é procurado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito de invadir a loja da ex-companheira, roubar roupas, um iPhone e um notebook, e fugir. O caso aconteceu no Bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa segunda-feira (7/7).

A polícia foi chamada pela vítima, de 28 anos. Aos militares, ela contou que teve um relacionamento com o suspeito, que não pode se aproximar dela devido a uma medida protetiva.

Momentos antes do crime, quando ela não estava em casa, o ex-companheiro mandou uma mensagem para ela no WhatsApp dizendo que ela “teria uma surpresa”.

Às 14h50, o suspeito e um comparsa chegaram ao endereço da loja dela, na Rua Domingos Camilo, em um Ford Fusion. Eles arrombaram o portão do estabelecimento e furtaram 81 peças de roupa, um iPhone 13 Pro Max e um notebook.

Ainda conforme os registros, a dupla levou o material ao carro e fugiu do local.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias e autoria do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia. O caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil no Barreiro.