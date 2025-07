Furto de colmeias vira caso de polícia e um homem é preso em MG

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 30 anos, principal suspeito de furtar colmeias, em Andrelândia (MG), no Sul do estado, foi preso durante a operação policial “Favo de Mel II”. A ação ocorreu na quinta-feira (3/7).

A região de Andrelândia é conhecida pela expressiva produção apícola. Segundo a Polícia Civil, a operação de quarta-feira é desdobramento da primeira fase da ação, realizada no dia 27 de maio, quando a PC recuperou mais de 50 colmeias subtraídas de propriedades rurais no município. À época, o trabalho investigativo identificou os locais de armazenamento do material furtado.

Dando continuidade às investigações dos crimes, que vinham causando prejuízos consideráveis a diversos apicultores da região, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário e cumprido na manhã de quarta.

Segundo o delegado Lucas Terrão, a prisão representa mais um passo importante no enfrentamento desse tipo de delito, que atinge diretamente pequenos produtores. “A subtração dessas colmeias compromete o sustento de muitas famílias que dependem da apicultura. Nosso trabalho permanece para que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, destaca.

Após os procedimentos na Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.