MG: capotamento de veículo na BR-259 mata duas pessoas e deixa feridos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio. A ocorrência foi registrada na BR-259, na altura do quilômetro 141, próximo a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira (3/7).

Informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o veículo em que as vítimas estavam saiu da pista, capotou várias vezes por uma ribanceira e parou em uma área de mata.

Entre as vítimas estão o motorista, de 46 anos, e uma passageira, de 66. Os corpos ficaram presos às ferragens, e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) precisou cortar a lataria do veículo. As mortes foram confirmadas no local.

A mãe do motorista, de 72 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Governador Valadares, onde recebeu atendimento. Já a quarta vítima, que estava no banco da frente, conseguiu sair do veículo por conta própria. Ela estava consciente e não apresentava ferimentos visíveis.

O grupo viajava de Belo Horizonte com destino a Central de Minas, também no Vale do Rio Doce, a 98 quilômetros de Governador Valadares. A suspeita é que o motorista tenha adormecido ao volante.