Idoso atropelado duas vezes seguidas é sepultado em Uberlândia

O idoso de 74 anos atropelado duas vezes seguidas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi sepultado nesta quinta-feira (3/7). Ele morreu com politraumatismo grave. Ambos os motorista foram ouvidos pela Polícia Militar logo após os acidentes e disseram não ter visto a vítima. Um vídeo mostrou ambos os atropelamentos.



Vilton Lopes foi velado durante toda a madrugada e o sepultamento aconteceu no cemitério São Pedro, no início da tarde de hoje. Ele foi vítima de dois carros que o acertaram enquanto ele tentava atravessar uma rua no bairro Presidente Roosevelt, na zona norte de Uberlândia.

No vídeo que flagrou os dois casos, ele anda com uma bengala, saindo da Avenida João Bernardes de Souza tentando acessar a praça Lincoln. Em certo momento, o primeiro carro o acerta e o derruba. Ele foi socorrido por uma testemunha e pelo próprio motorista que o havia ferido.



Contudo, em seguida, um segundo carro atropela novamente o idoso, ainda no deitado no asfalto, e as demais pessoas que o socorriam. O motorista do segundo veículo também parou para prestar socorro.



Lopes foi levado inconsciente para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), mas não resistiu aos graves ferimentos. As demais vítima ficaram levemente feridas.



Os motoristas não apresentavam sinais de embriaguez. Contudo, a luz do sol, segundo o relatado à Polícia Militar pelos envolvidos, teria ofuscado os condutores, de 23 e 39 anos. Eles não foram detidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A morte, contudo, ainda será investigado pela Polícia Civil.