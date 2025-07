MG: homem mata e telefona para a PM confessando o crime

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Com uma ligação para a Polícia Militar, Cláudio Nunes da Silva, de 47 anos, confessou um assassinato e em seguida se entregou. O crime ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (3/7) no distrito de Pilar, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, e a vítima era William da Silva Gomes, de 30 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, primeiro houve um chamado, denunciando um assassinato e que a vítima estaria caída, em via pública, com várias facadas.

Enquanto a viatura seguia para o local, o autor ligou para a sede do batalhão e assumiu o crime. Ele disse que estava em casa e que a vítima estava próximo dele.

O autor foi levado para a Delegacia de Polícia de Patos de Minas. Cláudio, segundo os policiais, tem outras passagens criminais.

Ele alega que agiu em legítima defesa, pois a vítima chegou de carro até sua casa, parou e desceu do veículo fazendo ameaças, dizendo que o mataria e que ele parasse de fazer fofoca.

Os dois teriam entrado em luta corporal. Em seguida, William foi até o carro e, quando retornou, arrombou a porta da frente da casa. Os dois entraram, novamente, em luta corporal.

O autor contou que William tentou sacar uma faca da cintura, mas ele foi mais rápido, pegando a faca e desferindo os golpes fatais.

