Assine
overlay
Início Gerais
MOTIVO FÚTIL

MG: pai e filho são condenados por duplo homicídio após discussão em bar

As mortes ocorreram em um bar, na presença de clientes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
Ana Brisa Reis*
Ana Brisa Reis*
Repórter
01/07/2025 15:48 - atualizado em 01/07/2025 15:54

compartilhe

Siga no
x
O Conselho de Sentença considerou o motivo fútil, a venda do galo, o que aumenta ainda mais o tempo da prisão
O Conselho de Sentença considerou o motivo fútil, a venda do galo, o que aumenta ainda mais o tempo da prisão crédito: Pexels/RDNE Stock project

Depois de uma discussão sobre a venda de um galo, em um bar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em maio de 2023, Hildefonso Pereira dos Santos e Igor Henrique Pereira de Souza, pai e filho, respectivamente, foram condenados pelo duplo homicídio de um homem e seu filho. Hildefonso foi condenado a 35 anos de prisão e Igor a 30 anos.

No dia, os suspeitos foram até o bar onde a vítima e o filho estavam. Hidelfonso sacou uma arma e atirou nos dois. A bala acertou a mandíbula do homem, que acabou morrendo. Já a bala que atingiu o filho da vítima, acertou o abdômen, e o rapaz também morreu.

Leia Mais

As duas mortes foram motivadas devido a uma briga por causa da venda de um galo. A defesa de Hidelfonso argumentou que ele agiu em legítima defesa, pois viu uma faca em posse de uma das vítimas, no caso o homem mais velho.

A defesa de Igor disse que ele não teve participação na ação, o que não alterou a decisão do Tribunal do Júri. Os dois acusados não têm direito à substituição da pena.


O Conselho de Sentença considerou o motivo fútil, a venda do galo, o que aumenta ainda mais o tempo de permanência na prisão. Além disso, os agressores agiram de forma a dificultar a defesa das vítimas, o que também conta como um agravante. 

O fato de os crimes terem acontecido em um bar, na presença de clientes, agravou ainda mais a situação por “trazer pânico à sociedade”, segundo o Conselho de Sentença. 

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

crime governadorvaladares homic-dio homicidio mg tjmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay