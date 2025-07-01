MG: pai e filho são condenados por duplo homicídio após discussão em bar

Depois de uma discussão sobre a venda de um galo, em um bar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em maio de 2023, Hildefonso Pereira dos Santos e Igor Henrique Pereira de Souza, pai e filho, respectivamente, foram condenados pelo duplo homicídio de um homem e seu filho. Hildefonso foi condenado a 35 anos de prisão e Igor a 30 anos.

No dia, os suspeitos foram até o bar onde a vítima e o filho estavam. Hidelfonso sacou uma arma e atirou nos dois. A bala acertou a mandíbula do homem, que acabou morrendo. Já a bala que atingiu o filho da vítima, acertou o abdômen, e o rapaz também morreu.



As duas mortes foram motivadas devido a uma briga por causa da venda de um galo. A defesa de Hidelfonso argumentou que ele agiu em legítima defesa, pois viu uma faca em posse de uma das vítimas, no caso o homem mais velho.

A defesa de Igor disse que ele não teve participação na ação, o que não alterou a decisão do Tribunal do Júri. Os dois acusados não têm direito à substituição da pena.





O Conselho de Sentença considerou o motivo fútil, a venda do galo, o que aumenta ainda mais o tempo de permanência na prisão. Além disso, os agressores agiram de forma a dificultar a defesa das vítimas, o que também conta como um agravante.

O fato de os crimes terem acontecido em um bar, na presença de clientes, agravou ainda mais a situação por “trazer pânico à sociedade”, segundo o Conselho de Sentença.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

