MG: pai e filho são condenados por duplo homicídio após discussão em bar
As mortes ocorreram em um bar, na presença de clientes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce
Depois de uma discussão sobre a venda de um galo, em um bar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em maio de 2023, Hildefonso Pereira dos Santos e Igor Henrique Pereira de Souza, pai e filho, respectivamente, foram condenados pelo duplo homicídio de um homem e seu filho. Hildefonso foi condenado a 35 anos de prisão e Igor a 30 anos.
No dia, os suspeitos foram até o bar onde a vítima e o filho estavam. Hidelfonso sacou uma arma e atirou nos dois. A bala acertou a mandíbula do homem, que acabou morrendo. Já a bala que atingiu o filho da vítima, acertou o abdômen, e o rapaz também morreu.
As duas mortes foram motivadas devido a uma briga por causa da venda de um galo. A defesa de Hidelfonso argumentou que ele agiu em legítima defesa, pois viu uma faca em posse de uma das vítimas, no caso o homem mais velho.
A defesa de Igor disse que ele não teve participação na ação, o que não alterou a decisão do Tribunal do Júri. Os dois acusados não têm direito à substituição da pena.
O Conselho de Sentença considerou o motivo fútil, a venda do galo, o que aumenta ainda mais o tempo de permanência na prisão. Além disso, os agressores agiram de forma a dificultar a defesa das vítimas, o que também conta como um agravante.
O fato de os crimes terem acontecido em um bar, na presença de clientes, agravou ainda mais a situação por “trazer pânico à sociedade”, segundo o Conselho de Sentença.
